والده شخصيّة سياسيّة معروفة... توقيف نجل وزيرة وهذه تهمته!

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ألقي القبض على نجل وزيرة في زيمبابوي بتهمة حيازة محطة "ستارلينك" بشكل غير قانوني.وقالت هيئة الادعاء الوطنية في زيمبابوي إن نيفيل موتسفانجوا، نجل وزيرة شؤون المرأة وتنمية المجتمع مونيكا موتسفانجوا، مثل أمام محكمة في هراري بتهمة انتهاك قانون البريد والاتصالات.وتحظى أجهزة "ستارلينك" بشعبية كبيرة في زيمبابوي، كجزء من تجارة أسواق الشوارع العالمية التي جعلتها متاحة حتى في الولايات القضائية التي لا يتم ترخيصها فيها.