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عربي-دولي
بحثاً عن "أماكن آمنة".. "الأنروا" تكشف عدد الفارين من رفح
Lebanon 24
11-05-2024
|
06:02
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قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم السبت، إن نحو 150 ألف شخص فروا، منذ يوم الاثنين، من رفح بحثاً عن أماكن آمنة.
من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن قرابة 300 ألفا من سكان غزة انتقلوا، حتى الآن، نحو المنطقة الإنسانية في المواصي.
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وأكد الجيش الإسرائيلي أن نحو 300 ألف شخص نزحوا من شرق رفح، جنوبي قطاع غزة.
وكانت إسرائيل أمرت، اليوم السبت، بعمليات إخلاء جديدة في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة في إطار استعداداتها لتوسيع عملياتها، قائلة إنها تتحرك أيضاً إلى منطقة في شمال غزة حيث أعادت حماس تنظيم صفوفها.
وتدور اشتباكات عنيفة في أنحاء القطاع بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية على مشارف رفح، مما يجعل الوصول إلى معابر المساعدات الحيوية القريبة غير ممكن وأجبر أكثر من 110 ألف شخص على الفرار شمالا.
وكان تحرك إسرائيل إلى رفح حتى الآن أقل من الغزو الشامل الذي خططت له. وفي الوقت نفسه، تحذر الأمم المتحدة ووكالات أخرى منذ أسابيع من أن الهجوم الإسرائيلي على رفح، الواقعة على الحدود مع مصر بالقرب من نقاط الدخول الرئيسية للمساعدات، من شأنه أن يشل العمليات الإنسانية ويتسبب في ارتفاع كارثي في عدد الضحايا المدنيين.
ولجأ أكثر من 1.4 مليون فلسطيني، نحو نصف سكان غزة، إلى رفح، معظمهم بعد فرارهم من الهجمات الإسرائيلية في أماكن أخرى.
(سكاي نيوز عربية)
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