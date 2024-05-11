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عربي-دولي

كيف علّق عالم الزلازل الهولندي على العاصفة الشمسية؟

Lebanon 24
11-05-2024 | 06:45
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بعدما أنارت بأضوائها القطبية الخلابة سماء العديد من دول العالم، خرج عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوغربيتس، ليعلق على مشاهد العاصفة الشمسية الخلابة التي ضربت الأرض مساء الجمعة.
 
وكتب في تغريدة، اليوم السبت، قائلاً "إنها جميلة"، مشاركاً مع التعليق فيديو يظهر الألوان الصفراء والخضراء والزرقاء التي أضاءت السماء، حيث لاقى المنشور العديد من التعليقات والإعجابات.
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فيما تساءل أحد المتابعين عن إمكانية ارتباط هذه الظاهرة بحدوث زلازل مستقبلاً، بينما عبّر آخرون عن دهشتهم لروعة المنظر وانسجام الألوان فيه.

أتى هذا التعليق، بعدما ضربت عاصفة الأرض مساء أمس هي الأولى من نوعها منذ العام 2003، وأثارت رغم روعتها خشية من تأثيرها المحتمل على الشبكات الإلكترونية وأنظمة الاتصالات. (العربية) 

عربي-دولي

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