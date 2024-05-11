Advertisement

عربي-دولي

أول تعليق من الأمير ويليام بعد إصابة زوجته كيت بالسرطان.. ماذا كشف عن وضعها الصحيّ؟

Lebanon 24
11-05-2024 | 09:30
A-
A+
Doc-P-1198207-638510320624723440.jpg
Doc-P-1198207-638510320624723440.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت مديرة مستشفى سانت ماري في جزر سيلي، إن الأمير ويليام عرض تقييما لصحة زوجته في أحد التعليقات الملكية النادرة حول حالة كيت ميدلتون منذ إعلان خضوعها للعلاج من مرض السرطان.

وقالت تريسي سميث، مديرة مستشفى سانت ماري في جزر سيلي، وهو أرخبيل في جنوب غرب إنكلترا: "سألت ويليام عن زوجته كيت فقال إنها بحال جيدة، شكرا لك".
Advertisement

وكان ويليام يقوم بجولة أمس الجمعة في المستشفى، حيث توجه إلى هناك لوضع حجر الأساس لمبنى جديد يضم أجنحة للمرضى وللولادة. (روسيا اليوم)

عربي-دولي

فنون ومشاهير

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:15 | 2024-05-11
10:00 | 2024-05-11
09:36 | 2024-05-11
09:23 | 2024-05-11
09:06 | 2024-05-11
09:00 | 2024-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24