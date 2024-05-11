أول تعليق من الأمير ويليام بعد إصابة زوجته كيت بالسرطان.. ماذا كشف عن وضعها الصحيّ؟

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قالت مديرة مستشفى سانت ماري في جزر سيلي، إن الأمير ويليام عرض تقييما لصحة زوجته في أحد التعليقات الملكية النادرة حول حالة كيت ميدلتون منذ إعلان خضوعها للعلاج من مرض السرطان.وقالت تريسي سميث، مديرة مستشفى سانت ماري في جزر سيلي، وهو أرخبيل في جنوب غرب إنكلترا: "سألت ويليام عن زوجته كيت فقال إنها بحال جيدة، شكرا لك".وكان ويليام يقوم بجولة أمس الجمعة في المستشفى، حيث توجه إلى هناك لوضع حجر الأساس لمبنى جديد يضم أجنحة للمرضى وللولادة. (روسيا اليوم)