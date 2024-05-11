صفقة بقيمة 300 مليون دولار.. ماذا جرى بين أميركا وأوكرانيا مؤخراً؟

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وقال البنتاغون في بيانه إنّ شركة "لوكهيد مارتن" تلقت تعديلاً على عقد بقيمة 332.1 مليون دولار لإنتاج الصواريخ الموجهة GMLRS".وتقوم الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بصواريخ GMLRS بشكل نشط كجزء من برنامج البنتاغون لإخراج الأسلحة والذخائر من مستودعات الجيش الأمريكي والشراء اللاحق لأسلحة جديدة من المجمع الصناعي العسكري الأميركي.وأكدت روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتجر دول الناتو بشكل مباشر في النزاع وأن أي أسلحة لأوكرانيا هدف مشروع لروسيا.