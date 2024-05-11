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عربي-دولي

قيمتها 1.93 مليار دولار.. دولة آسيويّة تُقرّر تلف أدوية ضدّ فيروس "كورونا"

Lebanon 24
11-05-2024 | 07:10
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أفادت وكالة "كيودو" عن نيّة الحكومة اليابانية إتلاف نحو 77% من أدوية لمكافحة فيروس كورونا بقيمة 300 مليار ين، بواقع 1.93 مليار دولار.

وذكرت الوكالة أن الحكومة اليابانية اشترت بعد تفشي جائحة كورونا الأدوية على شكل أقراص من مختلف شركات تصنيع الأدوية لنحو 5.6 مليون شخص. ولا تزال الأدوية المخصصة لنحو 4.3 مليون شخص غير مستخدمة حتى الآن.
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وأضافت الوكالة أن القضاء على كل الأدوية غير المستخدمة ضد فيروس كورونا ستتم بعد انتهاء تاريخ صلاحيتها. (روسيا اليوم)
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