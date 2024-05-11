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عربي-دولي

حادث سير مروّع جدّاً في مصر.. شاحنة اصطدمت بـ16 سيارة

Lebanon 24
11-05-2024 | 08:11
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شهد طريق رئيسي في مصر حادثا مروعا صباح اليوم السبت، أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين، وتضّرت سيارات، الأمر الذي أدى إلى توقف حركة المرور لساعات.

وحصل الحادث عندما اصطدمت شاحنة محملة بالرمال بـ16 سيارة.
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وتوقفت الحركة المرورية على الطريق لساعات قبل أن تقوم السلطات بإزالة آثار الحادث، ورفع الرمال التي غطت الطريق، فيما سارعت سيارات الإسعاف بنقل الجرحى للمستشفى. (العربية)

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