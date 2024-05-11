حادث سير مروّع جدّاً في مصر.. شاحنة اصطدمت بـ16 سيارة

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شهد طريق رئيسي في مصر حادثا مروعا صباح اليوم السبت، أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين، وتضّرت سيارات، الأمر الذي أدى إلى توقف حركة المرور لساعات.وحصل الحادث عندما اصطدمت شاحنة محملة بالرمال بـ16 سيارة.وتوقفت الحركة المرورية على الطريق لساعات قبل أن تقوم السلطات بإزالة آثار الحادث، ورفع الرمال التي غطت الطريق، فيما سارعت سيارات الإسعاف بنقل الجرحى للمستشفى. (العربية)