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عربي-دولي

مقترح إسرائيلي أثار غضب مصر وقطر... ما هو مضمونه؟

Lebanon 24
11-05-2024 | 08:52
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أفادت مصادر أن مصر وقطر ودولا عربية أخرى رفضت مقترحا اسرائيليا بمشاركة دول عربية في إدارة قطاع غزة، بالاشتراك مع الجانب الإسرائيلي، بل أبدت غضبها من تلك الفكرة.

وأبلغ الوسطاء أميركا رفضهم القاطع لاستمرار إسرائيل في إدارة غزة بعد الحرب.
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كما طالبت القاهرة بفتح معبر رفح لادخال المساعدات منتقدة تعطيل المعبر الحيوي بالنسبة لآلاف الفلسطينيين في غزة.

وشددت على وجوب اعادة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني بعد سيطرة القوات الإسرائيلية عليه، من أجل ادخال المساعدات.

إلى ذلك، بعثت مصر رسالة شديدة اللهجة إلى إسرائيل، مؤكدة فيها رفضها العودة إلى طاولة المحادثات قبل فتح المعبر، والسماح لقوافل المساعدات بالدخول دون أي عوائق. (العربية)
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