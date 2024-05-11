الرئيس السوري حدّد 15 تموز المقبل موعداً لانتخابات أعضاء مجلس الشعب

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مرسوما حدد بموجبه تاريخ 15 تموز المقبل موعداً لانتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع.

كما حدد المرسوم عدد أعضاء مجلس الشعب المخصص لكل من قطاع العمال والفلاحين وقطاع باقي فئات الشعب في الدوائر الانتخابية.