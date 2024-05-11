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عربي-دولي

معظمهم طلاب مدارس... إصابة 25 شخصا في حادث سير في تركيا

Lebanon 24
11-05-2024 | 10:40
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أصيب 25 شخصا بينهم 22 طالبا اليوم السبت إثر انقلاب حافلة في واد جنوب غربي تركيا.

وانقلبت الحافلة التي كانت تقل طلاب المدارس الثانوية من منطقة أورتاجا، في واد بعد أن فقد السائق السيطرة على عجلة القيادة في منحدر بمنطقة جوتشيك على طريق فتحية موغلا السريع، بسبب الطقس الممطر.
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وأصيب السائق ومدرسان و22 طالبا في الحادث. وتم إرسال العديد من سيارات الإسعاف ورجال الإطفاء وفرق الدرك والشرطة إلى المنطقة.

ثم نقل بعض الطلاب بسيارات الإسعاف، فيما تم نقل من هم في حالة جيدة إلى المستشفيات المحيطة من قبل ذويهم، الذين حضروا إلى مكان الحادث. (روسيا اليوم)
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