بالصور.. ناسا تنشر لقطات مذهلة للعاصفة الشمسية

نشرت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" صورة مذهلة لأكبر عاصفة شمسية تعرض لها كوكب الأرض منذ عقدين نتيجة النشاط الشمسي.
وتم التقاط صورة التوهج الشمسي التي بدت مثل "نار ملتهبة" عبر مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية التابع لناسا.
وظهرت في الصورة مجموعة فرعية من الضوء فوق البنفسجي الشديد الذي يسلط الضوء على المادة الساخنة للغاية في التوهجات والتي تظهر باللون الذهبي والأبيض على شكل ثقوب.
وقالت وكالة الفضاء إن التوهجات الشمسية هي رشقات نارية قوية من الطاقة ويمكن أن تؤثر إلى جانب الانفجارات الشمسية على الاتصالات اللاسلكية وشبكات الطاقة الكهربائية وإشارات الملاحة وتشكل مخاطر على المركبات الفضائية ورواد الفضاء.
وقد تم تصنيف هذا التوهج على أنه توهج من درجة X3.9. حيث تشير الفئة X إلى التوهجات الأكثر كثافة.
وقد أدى انفجار كبير في قرص الشمس إلى إطلاق عاصفة مغناطيسية أرضية في الغلاف الجوي للأرض يوم الجمعة، حيث من الممكن أن تتداخل مع شبكات الكهرباء ونظم الاتصالات والملاحة، مع إمكانية استمرار تأثيرات العاصفة خلال نهاية الأسبوع وتأثيرها على المجال المغناطيسي لكوكب الأرض. (سكاي نيوز عربية)