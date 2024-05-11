مصر تحذر إسرائيل من تداعيات سيطرتها على معبر رفح

ذرت مصر إسرائيل من تداعيات استمرار سيطرتها على معبر رفح، رافضة التنسيق معها في دخول المساعدات من المعبر الحدودي، بسبب التصعيد الإسرائيلي، بحسب مصدر رفيع المستوى.



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وقال المصدر إن مصر أبلغت الأطراف المعنية كافة، بتحمل إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة.







وأضاف أن مصر قامت بدورها للوصول إلى اتفاق هدنة، وتحمّلت مسؤوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني. وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، مساء السبت، نقلا عن مصدر رفيع المستوي برفض مصر التنسيق مع إسرائيل في دخول المساعدات من معبر رفح، بسبب التصعيد الإسرائيلي.وقال المصدر إن مصر أبلغت الأطراف المعنية كافة، بتحمل إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة.وأضاف أن مصر قامت بدورها للوصول إلى اتفاق هدنة، وتحمّلت مسؤوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني.

وجددت مصر تحذيرها لكل الأطراف من تداعيات التصعيد الحالي في رفح الفلسطينية، بحسب مصدر مصري رفيع المستوى، لقناة "القاهرة الإخبارية"، الخميس الماضي.



ويعدد موقع "والا" العبري مكاسب السيطرة على معبر رفح ومحيطه بالنسبة لإسرائيل في الآتي:



أولاً: أنها تمنح السيطرة على أحد نقاط الخروج من القطاع (الجانب الفلسطيني كان خاضعاً لسيطرة حماس).

ثانيًا: على الرغم من أنه طريق لدخول البضائع، فقد تم استخدامه في الماضي أيضًا لإدخال أسلحة وذخائر ومواد أولية لصناعة الأسلحة إلى القطاع.

ثالثا: قامت حماس بتحصيل ضريبة عن كل شاحنة دخلت من مصر وانتقلت عبر المعبر، وبذلك تمكنت من جني مبالغ ضخمة لتمويل الذراع العسكرية، وكذلك لتمويل المؤسسات الحكومية في القطاع. إن سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من المعبر قد توجه ضربة قوية لهذه المزايا التي تمتعت بها. (سكاي نيوز)



