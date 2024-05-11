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"أوتشا": الأحد ستنفد المواد الغذائية المخصصة للتوزيع جنوبي غزة

Lebanon 24
11-05-2024 | 12:30
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حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، اليوم، من أن المواد الغذائية المخصصة للتوزيع جنوب غزة ستنفد غدا الأحد، مع إغلاق المعابر المؤدية إلى مدينة رفح جنوبي القطاع.

 وقال رئيس "أوتشا" جورجيوس بتروبولوس، في مقطع مصور نشره المكتب الأممي عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "الوضع الإنساني بقطاع غزة يتدهور نظرا لإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى رفح، أو عدم أمانها".

 وأضاف أن "المواد الغذائية المخصصة للتوزيع جنوب غزة لدى برنامج الأغذية العالمي ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا ستنفد غدا"، وطالب "بإدخال فوري للمساعدات والوقود". (وفا)

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