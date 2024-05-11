قرقاش: استقرار الكويت جزء لا يتجزأ من أمن الإمارات والخليج

علق مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش على اتصال رئيس البلاد الشيخ محمد بن زايد بأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بعد إعلانه حله مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور.

ففي حسابه على منصة "إكس"، كتب قرقاش: "اتصال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يؤكد بوضوح أن أمن واستقرار الكويت جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار الإمارات والخليج".

وأضاف قرقاش: "روابطنا أخوية ومصيرنا مشترك، وسنبقى مع الكويت قيادة وشعبا وتمنياتنا لها بالمزيد من التنمية والازدهار".

وكان الشيخ محمد بن زايد قد أكد في اتصال هاتفي مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح "وقوف دولة الامارات العربية المتحدة إلى جانب دولة الكويت لكافة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها للحفاظ على استقرارها"، مشددا على أن "استقرار الكويت هو من استقرار الإمارات". ( روسيا اليوم)