ترامب: نيكي هيلي ليست مرشحة لمنصب نائب الرئيس

أكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب المرشح مجددا للبيت الأبيض، السبت أن منافسته الجمهورية السابقة نيكي هايلي ليست من بين الأشخاص الذين يفكر فيهم لمنصب نائب الرئيس.



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ومن بين الأسماء الأكثر تداولا: السناتوران تيم سكوت وجيه دي فانس والنائبة عن نيويورك إليز ستيفانيك. لكن بعض التقارير ذكرت أيضا اسم نيكي هايلي، آخر منافسيه في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.





وقال المرشح الجمهوري عبر موقع التواصل الاجتماعي تروث سوشال "نيكي هيلي ليست من الأشخاص الذين أفكر فيهم لمنصب نائب الرئيس". وتكثر التكهنات حول من سيرشح الجمهوري السبعيني لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر التي سيخوضها ضد الديموقراطي جو بايدن.ومن بين الأسماء الأكثر تداولا: السناتوران تيم سكوت وجيه دي فانس والنائبة عن نيويورك إليز ستيفانيك. لكن بعض التقارير ذكرت أيضا اسم نيكي هايلي، آخر منافسيه في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.وقال المرشح الجمهوري عبر موقع التواصل الاجتماعي تروث سوشال "نيكي هيلي ليست من الأشخاص الذين أفكر فيهم لمنصب نائب الرئيس".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ترامب قوله "لكنني أتمنى لها كل السعادة في العالم".

وترفض أوساط دونالد ترامب تقديم تفاصيل حول الصفات التي يعتمدها المرشح السبعيني في اختيار نائبه.

وقال أحد مستشاريه "أي شخص يدعي أنه يعرف من أو متى سيختار الرئيس ترامب نائبه فهو يكذب... ما لم يكن اسم هذا الشخص هو دونالد ترامب". (سكاي نيوز)