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بالفيديو.. "المقاومة الإسلامية في العراق" تسهدف قاعدة "رامون" الإسرائيلية

Lebanon 24
11-05-2024 | 14:35
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أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم السبت أنها استهدفت قاعدة "رامون" الجوية الإسرائيلية بصاروخ "كروز مطور"، مؤكدة "استمرارها في دك معاقل الأعداء".
وفي بيان لها، قالت "المقاومة الإسلامية في العراق": "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم السبت قاعدة رامون الجوية بأراضينا المحتلة، بواسطة صاروخ الأرقب (كروز مطور)، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء".
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وعرضت "مشاهد من إطلاق المقاومة الإسلامية في العراق لصاروخ من نوع أرقب (كروز مطور) باتجاه قاعدة رامون الجوية بأراضينا المحتلة".


وبين الحين والآخر، تتبنى فصائل المقاومة في العراق قصف مناطق في إسرائيل، وقواعد أميركية في سوريا والعراق ردا على الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، محذرة الولايات المتحدة من أنها "ستزيد عدد العمليات المسلحة ردا على مواصلة واشنطن تقديم المساعدة العسكرية للجيش الإسرائيلي". (RT)
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