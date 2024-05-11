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إسرائيل: حماس تحاول إعادة بناء قدرات عسكرية في جباليا

Lebanon 24
11-05-2024 | 15:07
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قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال غاري، يوم السبت، إن القوات الإسرائيلية التي تعمل في جباليا بشمال قطاع غزة تمنع حركة حماس من إعادة بناء قدراتها العسكرية هناك.
وأضاف المتحدث هاغاري خلال مؤتمر صحفي "رصدنا في الأسابيع الماضية محاولات من حماس لإعادة بناء قدراتها العسكرية في جباليا. ونحن نعمل هناك للقضاء على تلك المحاولات".
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ونقلت رويترز عن هاغاري قوله إن القوات الإسرائيلية التي تعمل في حي الزيتون بمدينة غزة قتلت نحو 30 مسلحا فلسطينيا.

وفي قت سابق السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قرر إعادة قواته إلى مدينة جباليا شمالي قطاع غزة وترحيل السكان منها.
وقال الجيش الإسرائيلي إن سبب ذلك هو محاولات حركة حماس استعادة قدراتها هناك".


 من جانبه، طلب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، من الفلسطينيين في مدينتي جباليا وبيت لاهيا والمناطق المحيطة بهما مغادرة منازلهم والتوجه إلى الملاجئ في غرب مدينة غزة، محذرا من أن الأفراد يتواجدون في "منطقة قتال خطيرة" وأن إسرائيل ستقصف هذه المنطقة "بقوة كبيرة".

اندلعت معارك عنيفة هذا الأسبوع في منطقة الزيتون على أطراف مدينة غزة، شمال القطاع. وكان شمالي غزة هو الهدف الأول للهجوم البري. وقد أعلنت إسرائيل في أواخر العام الماضي أنها قامت بتفكيك حماس في المنطقة بشكل كبير. (سكاي نيوز)
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