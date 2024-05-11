رئيس وزراء قطر وغوتيريش يحذران من "عواقب كارثية" لعملية رفح

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، السبت، من "عواقب كارثية" للعملية العسكرية الإسرائيلية الواسعة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

جاء ذلك في محادثة هاتفية بين غوتيريش ورئيس وزراء قطر نشر فحواها موقع الأمم المتحدة الإلكتروني.

وشدد الجانبان أن "العملية العسكرية الواسعة في رفح ستخلف عواقب كارثية، ويجب منعها".

وأبدى الأمين العام تقديره لجهود الوساطة المستمرة التي تبذلها قطر للتوصل لاتفاق لوقف عاجل لإطلاق النار في غزة، والإفراج الفوري عن الرهائن. ( الأناضول)