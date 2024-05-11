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عربي-دولي

في السعودية.. السفير الفرنسي يبدي رأيه بحليب النوق ويثير تفاعلا (فيديو)

Lebanon 24
11-05-2024 | 16:16
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أظهر مقطع فيديو متداول السفير الفرنسي لدى السعودية لودوفيك بوي وهو يشرب حليب النوق في أحد معاطن الإبل (مباركها) بالعاصمة الرياض، ما أثار تفاعلا.


وتداولت الصفحات الإخبارية مقطع الفيديو الذي نشره السفير الفرنسي في صفحته على منصة "إكس"، حيث ظهر هو يمسك إناء ويشرب الحليب، وخلفه عدد كبير من الإبل.
 
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وأعرب السفير الفرنسي عن إعجابه بالحليب، حيث قام بالتأشير بيده في حركة تشير إلى أن الحليب لذيذ.
وعلق على الفيديو قائلا: "في قلب صحراء نجد، حليب الإبل الطازج لذيذ!".


وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، حيث علق أحدهم قائلا: "بصحة وعافية سعادة السفير"، وأضاف آخر: "بالعافية على صحتك سعادة السفير". (RT)

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