Advertisement

عربي-دولي

شهداء وجرحى بينهم أطفال في غارات إسرائيلية على مناطق سكنية بشمالي قطاع غزة

Lebanon 24
11-05-2024 | 16:35
A-
A+
Doc-P-1198368-638510669717841824.jpg
Doc-P-1198368-638510669717841824.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء، في سلسلة غارات شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية، مساء السبت، على مناطق سكنية شمالي قطاع غزة.

 وشن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق سكنية متفرقة في مخيم جباليا ومحيطه، ما أدى لستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء.

 وقصفت الطائرات الإسرائيلية محيط مراكز إيواء نازحين وسط بلدة جباليا شمالي القطاع، وسط حالة من الرعب سيطرت على آلاف النازحين.

 وأفاد شهود عيان، بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت منزل مراسل قناة "الجزيرة" القطرية أنس الشريف، وسط مخيم جباليا.

 وأوضح شهود العيان أن الطواقم الطبية والدفاع المدني يواجهون صعوبة في الوصول للضحايا نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي على مناطق جباليا.

 ورغم استشهاد مدنيين في الغارات، ادعى الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب، مهاجمة "أهداف لحركة حماس في جباليا"، دون ذكر مزيد من التفاصيل. ( الأناضول)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:29 | 2024-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2024-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2024-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:37 | 2024-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:00 | 2024-05-12
01:57 | 2024-05-12
01:43 | 2024-05-12
01:15 | 2024-05-12
00:58 | 2024-05-12
00:38 | 2024-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24