شهداء وجرحى بينهم أطفال في غارات إسرائيلية على مناطق سكنية بشمالي قطاع غزة

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء، في سلسلة غارات شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية، مساء السبت، على مناطق سكنية شمالي قطاع غزة.

وشن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق سكنية متفرقة في مخيم جباليا ومحيطه، ما أدى لستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية محيط مراكز إيواء نازحين وسط بلدة جباليا شمالي القطاع، وسط حالة من الرعب سيطرت على آلاف النازحين.

وأفاد شهود عيان، بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت منزل مراسل قناة "الجزيرة" القطرية أنس الشريف، وسط مخيم جباليا.

وأوضح شهود العيان أن الطواقم الطبية والدفاع المدني يواجهون صعوبة في الوصول للضحايا نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي على مناطق جباليا.

ورغم استشهاد مدنيين في الغارات، ادعى الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب، مهاجمة "أهداف لحركة حماس في جباليا"، دون ذكر مزيد من التفاصيل. ( الأناضول)