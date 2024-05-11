ماكرون: يجب على أوروبا أن تكون مستعدة "لردع" روسيا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يتوجب على أوروبا أن تكون مستعدة لاحتواء روسيا في حال "ذهبت موسكو بعيدا جدا في الصراع في أوكرانيا".



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وأشار ماكرون إلى أنه يأمل "ألا تضطر باريس إلى الانخراط في الأعمال العدائية، لأن فرنسا "ليست قوة حرب، بل قوة سلام"، ولكن إذا أرادت أوروبا السلام، فمن الضروري أن تدافع عن نفسها". وقال ماكرون في منشور على منصة "إكس": "إذا ذهب الروس بعيدا في مرحلة ما، يجب علينا نحن جميع الأوروبيين أن نكون مستعدين للتحرك لردعهم".وأشار ماكرون إلى أنه يأمل "ألا تضطر باريس إلى الانخراط في الأعمال العدائية، لأن فرنسا "ليست قوة حرب، بل قوة سلام"، ولكن إذا أرادت أوروبا السلام، فمن الضروري أن تدافع عن نفسها".

وتابع: "لهذا السبب علينا تسليح أنفسنا، لهذا السبب يجب أن نكون مقنعين تجاه خصومنا، ونقول لهم: إذا ذهبتم بعيدا في تهديد مصالحنا وأمننا، فلا نستبعد التدخل".

وفي وقت سابق، قال النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي إن عددا من السياسيين الأوروبيين غير المسؤولين يريدون تصعيد النزاع الأوكراني والارتقاء به إلى مستوى جديد حيث أنه لم يعد صراعا غير مباشر، بل صراعا مباشرا بين روسيا وحلف "الناتو". (RT)