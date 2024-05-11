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الدفاع الروسية تعلن إسقاط 12 صاروخ "فامبير" في أجواء مقاطعة بيلغورود

Lebanon 24
11-05-2024 | 16:50
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ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 12 صاروخ "فامبير" في أجواء مقاطعة بيلغورود.


وجاء في بيان الوزارة: "اليوم 11 أيار، في حوالي الساعة 19:20 بتوقيت موسكو، تم إحباط عدد من محاولات نظام كييف لارتكاب هجمات إرهابية على الأراضي الروسية باستخدام راجمات "آر إم-70 فامبير"".
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وأضاف: "قامت أنظمة الدفاع الجوي بإسقاط 12 صاروخ "فامبير" فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا. (RT)
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