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إقتصاد

3 مدن ضمن الأغنى في الشرق الأوسط.. من هي؟

Lebanon 24
12-05-2024 | 02:00
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كشف تقرير جديد لشركة "Henley & Partners"، تصدر مدينة دبي كأعلى تجمع للمليونيرات المقيمين في الشرق الأوسط، حيث بلغ عددهم 72500، محتلة المرتبة 21 في قائمة أغنى مدينة في العالم.

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وبحسب ما ذكرت صحيفة "ذا ناشونال" الإخبارية، فقد قامت الشركة بتتبع اتجاهات الثروة الخاصة وهجرة الاستثمار في جميع أنحاء العالم لإنشاء التقرير، مستخدمة مزود المعلومات العالمي"New World Wealth".

تصدر إماراتي
وجاء في التقرير، أن دبي سجلت نمواً بنسبة 78% في عدد سكانها المليونيرات على مدى السنوات الـ 10 الماضية، كما أنها موطناً لـ212 مليونيراً (الأشخاص الذين تبلغ ثروتهم الصافية 100 مليون دولار أو أكثر)، و15 مليارديراً.

وسلط تقرير الشركة الضوء على مدينة أبوظبي، باعتبارها الوجهة الكبرى التالية للثروة في العالم، بضمها 22.700 مليونير.

وسجلت العاصمة الإماراتية، معدل نمو بنسبة 75% في عدد مليونيراتها خلال العقد الماضي، وهي أيضاً موطن لـ 68 مليونيراً و5 مليارديرات.

كما سجلت الشارقة نمواً بنسبة 95% في عدد المليونيرات على مدى العقد الماضي، ولديها 4100 مليونير ولا يوجد أي مليارديرات، وفقاً لأحدث البيانات المتاحة في كانون الأول الماضي.

وجهات سعودية

وبالنسبة لدول المنطقة الأخرى، فقد زاد عدد المليونيرات أيضاً في المملكة العربية السعودية وخاصة في مدينتي الرياض وجدة.

وشهدت الرياض زيادة بنسبة 40% خلال السنوات الـ 10 الماضية، وأصبحت الآن موطناً لـ 18200 مليونير و8 مليارديرات، وأما في جدة، يوجد 7500 مليونير، و8 مليارديرات، بحسب التقرير.

الترتيب العالمي
وحسب التقرير، صنفت مدينة نيويورك على أنها أغنى مدينة على مستوى العالم، حيث يعيش فيها 349500 مليونير.

وجاءت منطقة خليج سان فرانسيسكو في المرتبة الثانية بـ 305700، وطوكيو ثالثاً بـ 298300، فيما احتلت سنغافورة المركز الرابع بـ 244800، وكان المركز الخامس من نصيب لندن بـ 227 ألفاً.

وسجلت منطقة الخليج أحد أعلى معدلات نمو الثروة في العالم، حيث زاد عدد المليونيرات فيها بنسبة 82% خلال العقد الماضي، وهي الآن موطن لـ 675 مليونيراً و68 مليارديراً. 

ووفقاً للتقرير، جاءت لوس أنجلوس وباريس وسيدني وهونغ كونغ وبكين، في قائمة أغنى 10 مدن على مستوى العالم. (24)

إقتصاد

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