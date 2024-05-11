تحذير أوروبي جديد من اجتياح رفح: نشعر بالقلق!

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مرة جديدة، أبدت الدول الأوروبية "قلقها" من الهجوم الإسرائيلي على رفح، حيث اعتبر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال السبت أن أوامر اسرائيل بإجلاء المدنيين الفلسطينيين الذين نزحوا الى مدينة رفح في جنوب قطاع غزة "غير مقبولة".وقال ميشال، رئيس المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إن "أوامر إجلاء المدنيين المحاصرين في رفح إلى مناطق غير آمنة غير مقبولة".وأضاف على منصة اكس "ندعو الحكومة الاسرائيلية الى احترام القانون الإنساني الدولي ونطالبها بعدم تنفيذ عملية برية في رفح".وتابع "يجب أن تعمل نقاط العبور بكامل طاقتها والسماح بمرور المساعدات الإنسانية الأساسية وسط مجاعة متنامية".كما دعا شارل ميشال إلى مواصلة الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.من جهة أخرى، قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن شن إسرائيل هجوما بريا على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة سيكون عملا غير مسؤول وسيؤدي إلى خسائر فادحة في أرواح المدنيين.وأضاف شولتس: "نعتقد أن الهجوم على رفح سيكون غير مسؤول. ونحذر منه".وتابع شولتس "لا نعتقد أن هناك أي نهج لا يؤدي في نهاية المطاف إلى خسائر لا تصدق في أرواح المدنيين الأبرياء"، مضيفا أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بذلك.وعلى الرغم من الضغوط الأميركية الشديدة والقلق الذي عبر عنه السكان والمنظمات الإنسانية، قالت إسرائيل إنها ستواصل توغلها في رفح، حيث لجأ أكثر من مليون نازح خلال الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر. (سكاي نيوز عربية)