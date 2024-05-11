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عربي-دولي

خلال ساعات.. العدو "يُمطر" أجواء جباليا بأكثر من 100 غارة إسرائيلية

Lebanon 24
11-05-2024 | 23:20
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قالت وسائل إعلام فلسطينية إن الطيران الإسرائيلي شن أكثر من 100 غارة في أجواء مخيم جباليا خلال الساعات الماضية واستمرار التحليق المكثف والمنخفض لطائرات الاستطلاع.

كما استهدفت غارات إسرائيلية عنيفة المخيم الجديد في النصيرات وسط قطاع غزة.
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من جهة أخرى قالت صحيفة جيروزاليم بوست إن صاروخا سقط في عسقلان أصاب شقة مما تسبب في أضرار جسيمة. وتم الإبلاغ عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة وإرسالهم إلى مركز طبي لتلقي العلاج.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بمقتل عدد من المواطنين وإصابة آخرين، فجر  الأحد، بعد استهداف طيران الاحتلال لمناطق متفرقة من قطاع غزة.

واعلنت مصادر طبية عن وصول جثمان قتيلين و 5 جرحى إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة، بعد إطلاق نار كثيف من الطيران الحربي الإسرائيلي "الاباتشي" على الأطراف الجنوبية في حي الزيتون جنوب شرق المدينة.

واستهدفت 3 غارات اسرائيلية منازل للمواطنين في محيط مسجد حسن البنا بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وأعلنت مصادر طبية عن وصول قتيل و6 إصابات الى مستشفى المعمداني في المدينة.

كما تم انتشال جثمان طبيب ونجله جراء غارة من طائرة حربية اسرائيلية على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وجرى نقلهما الى مستشفى شهداء الاقصى. (سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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