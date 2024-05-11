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فوق خليج عدن.. تدمير طائرات بدون طيار تابعة للحوثيين

Lebanon 24
11-05-2024 | 23:29
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تمكن الجيش الأميركي من اعتراض وتدمير 3 طائرات بدون طيار أطلقها الحوثيون المدعومون من إيران فوق البحر الأحمر.

 وفي بيان نشرته على حسابها على منصة إكس، قالت سنتكوم: "في حوالي الساعة 8:45 مساءً (بتوقيت صنعاء) يوم 10 أيار، أطلق الحوثيون المدعومون من إيران نظاماً جوياً غير مأهول (UAS) فوق خليج عدن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. نجحت طائرة تابعة للتحالف في الاشتباك مع الطائرات بدون طيار. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية."
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وأضاف البيان: "وفي وقت لاحق، بين الساعة 4:30 صباحًا و4:45 صباحًا تقريبًا (بتوقيت صنعاء) في 11 أيار، نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية (USCENTCOM) في تدمير ثلاث طائرات بدون طيار أطلقها الحوثيون المدعومون من إيران فوق البحر الأحمر من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية."

 ونوهت سنتكوم إلى أنه "تقرر أن هذه الطائرات بدون طيار تمثل تهديدًا وشيكًا لكل من قوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للسفن الأمبركية والتحالف والسفن التجارية." (سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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