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عربي-دولي

ترامب يحشد أكبر تجمع سياسيّ.. ويصف بايدن بـ" أسوأ رئيس لأميركا"!

Lebanon 24
11-05-2024 | 23:47
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تلا دونالد ترامب جميع أغانيه الرائعة في تجمع حاشد وغير مسبوق، مساء يوم السبت، في وايلدوود بولاية نيوجيرسي وهاجم مناوئيه، لكنه تمكن من تجنب انتهاك أمر حظر النشر الذي فرضته المحكمة من خلال التركيز على الرئيس بايدن، الذي هاجمه بشدة وألقى عليه اللوم وعلى شبكته القانونية التي أنهكته.
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فقد تطرق ترامب أمام حشد من 80 ألف متفرج إلى التضخم والضرائب والسيارات الكهربائية والصحافة وكريس كريستي حاكم الولاية السابق.

وأشار إلى أن ولاية نيوجرسي باتت متأرجحة وربما قد يفوز فيها في هذه الانتخابات.

كما قال: "يمكنك أن تأخذ أسوأ 10 رؤساء في تاريخ بلادنا، وتضيفهم معا.. وهم لم يلحقوا الضرر ببلادنا كما فعل".. في إشارة إلى الرئيس جو بايدن.

وتابع ترامب "أتحدث عنه بشكل مختلف الآن إنه رجل سيئ.. إنه أسوأ رئيس على الإطلاق، العالم كله يضحك عليه".

كذلك ألمح الرئيس السابق أيضا إلى عدد كبير من لوائح الاتهام الخاصة به، والتي تزعم أنه ارتكب مجموعة متنوعة من الجرائم قبل وأثناء وبعد انتخابات عامي 2016 و2020.

وألقى باللوم على بايدن في مشاكله القانونية، قائلا: "لا تفعل ذلك بمعارضيك"، مشيراً إلى أن هذا يحدث "في جمهوريات الموز، ولا يتم في الولايات المتحدة الأميركية".

في حين هلل الحشد الذي قدر مسؤولو وايلدوود أنه يتراوح بين 80.000 و100.000 وهو رقم قياسي وغير مسبوق لتجمع سياسي في نيوجيرسي.

وقال للحشد إن إدارته أشرفت على "أعظم اقتصاد في تاريخ بلادنا"، وإن نيوجيرسي ستستفيد بشدة إذا عاد إلى منصبه. (العربية)
المصدر: العربية
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