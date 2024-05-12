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أصغر أبناء ترامب ينسحب من أول نشاط سياسي له.. لماذا؟

Lebanon 24
12-05-2024 | 00:38
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انسحب بارون ترامب، أصغر أبناء الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الجمعة، من أول ظهور سياسي مقرر له كمندوب خلال مؤتمر الحزب الجمهوري الذي يعقد في تموز.

وتصدر بارون، الذي كان بعيدا عن عيون العامة، عناوين الأخبار العالمية هذا الأسبوع، عندما بدا أنه سيكون أحدث عضو في عائلة ترامب يدخل الساحة السياسية.
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لكن بيانا صادرا عن مكتب والدته ميلانيا، الزوجة الثالثة للرئيس السابق، سرعان ما وضع حدا لمخطط المؤتمر.

وقال البيان: "بينما يتشرف بارون باختياره مندوبا من جانب الحزب الجمهوري في فلوريدا، فإنه يرفض بأسف المشاركة بسبب التزامات سابقة".

وكان مقررا أن يظهر بارون إلى جانب أشقائه دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب وتيفاني ترامب كجزء من وفد فلوريدا. (عربي21)
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