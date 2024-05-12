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التظاهرات تُشعل ليل "تل أبيب"

Lebanon 24
12-05-2024 | 00:58
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مع تعثّر مفاوضات القاهرة بشأن هدنة في قطاع غزة المحاصر، خرج آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع مطالبين حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ببذل المزيد من الجهود لضمان إطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس، أو الاستقالة فوراً.
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فقد انضم أفراد من عائلات الأسرى حاملين صور أقاربهم الذين لا يزالون محتجزين، إلى الحشود التي تظاهرت في تل أبيب.

وأغلق بعض المتظاهرين طريقا سريعا رئيسيا بالمدينة قبل أن تفرقهم الشرطة، التي استخدمت مدافع المياه لإبعاد الحشد.

كما تم القبض على ثلاثة أشخاص على الأقل.
 
وانتهت الخميس جلسة محادثات غير مباشرة في القاهرة بمغادرة ممثلي إسرائيل وحماس، ومن دون التوصل إلى اتفاق.

فيما أعلنت حماس، الجمعة، أن رفض إسرائيل المقترح الأخير لاتفاق هدنة وتبادل أسرى في قطاع غزة أعاد الأمور إلى المربع الأول، مشيرة إلى أن ذلك دفعها لـ"إعادة النظر في استراتيجيتها التفاوضية". (الحدث)

المصدر: الحدث
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