Advertisement

عربي-دولي

الإحتلال يقتحم مخيم بلاطة.. ومستوطنون يهاجمون فلسطينيين

Lebanon 24
12-05-2024 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1198431-638510988732796646.jpg
Doc-P-1198431-638510988732796646.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اندلعت فجر اليوم الأحد اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة بنابلس شمالي الضفة الغربية، في حين نفذ مستوطنون اعتداءات جديدة على فلسطينيين.

واقتحمت قوات إسرائيلية المخيم ونشرت قناصة في عدد من المباني، مشيرة إلى أن جرافة أزالت سواتر عند مداخل المخيم.
Advertisement

وقال ناشطون إن اشتباكات اندلعت بين مقاومين والقوات المقتحمة، في حين أفادت قناة الأقصى الفلسطينية بأن طائرة إسرائيلية مسيرة قصفت موقعا بالمخيم.

من جهته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن فتى فلسطينيا أصيب برصاص حي أطلقه جنود الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة.

وكانت قوات إسرائيلية اقتحمت في وقت مبكر مدينة أريحا ومخيم العروب شمال الخليل. (الجزيرة)


المصدر: الجزيرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:49 | 2024-05-12
04:58 | 2024-05-12
04:30 | 2024-05-12
03:53 | 2024-05-12
03:34 | 2024-05-12
03:30 | 2024-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24