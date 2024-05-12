الإحتلال يقتحم مخيم بلاطة.. ومستوطنون يهاجمون فلسطينيين

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اندلعت فجر اليوم الأحد اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة بنابلس شمالي الضفة الغربية، في حين نفذ مستوطنون اعتداءات جديدة على فلسطينيين.واقتحمت قوات إسرائيلية المخيم ونشرت قناصة في عدد من المباني، مشيرة إلى أن جرافة أزالت سواتر عند مداخل المخيم.وقال ناشطون إن اشتباكات اندلعت بين مقاومين والقوات المقتحمة، في حين أفادت قناة الأقصى الفلسطينية بأن طائرة إسرائيلية مسيرة قصفت موقعا بالمخيم.من جهته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن فتى فلسطينيا أصيب برصاص حي أطلقه جنود الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة.وكانت قوات إسرائيلية اقتحمت في وقت مبكر مدينة أريحا ومخيم العروب شمال الخليل. (الجزيرة)