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عربي-دولي

اعتراضا على مشروع قانون "العملاء الأجانب".. مسيرة ضخمة تجوب "جورجيا"

Lebanon 24
12-05-2024 | 01:43
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تحت أمطار غزيرة في شوارع العاصمة الجورجية، نظم نحو 50 ألف شخص مسيرة سلمية للتعبير عن اعتراضهم على مشروع قانون "العملاء الأجانب"، بعد أن قالت الولايات المتحدة إن على البلد الاختيار بين قانون "على نمط الكرملين" وتطلعات الشعب.
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وأثار مشروع القانون، الذي يطالب المنظمات التي تتلقى أكثر من 20 بالمئة من تمويلها من الخارج التسجيل باعتبارها "عملاء لنفوذ أجنبي"، أزمة سياسية متصاعدة في جورجيا، حيث خرج الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بسحب مشروع القانون.
 
وبخلاف ما حدث من قبل، ضم الحشد المزيد من المتظاهرين الأكبر سنا بالإضافة إلى العديد من الشباب الذين احتشدوا في الشوارع خلال الشهر الماضي. (سكاي نيوز عربية)

المصدر: سكاي نيوز عربية
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