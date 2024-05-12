Advertisement

عربي-دولي

لازاريني: لا مناطق آمنة في غزة

Lebanon 24
12-05-2024 | 01:57
A-
A+
Doc-P-1198444-638511012097923069.jpg
Doc-P-1198444-638511012097923069.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، إن أوامر الإخلاء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية، تجبر الناس في رفح جنوبي قطاع غزة على الفرار لأي مكان، مشيراً إلى أن الادعاء بوجود مناطق آمنة في قطاع غزة كاذب ومضلل.
Advertisement

وأضاف مسؤول الأمم المتحدة أنه منذ بدء الحرب نزح معظم الناس في قطاع غزة عدة مرات بمعدل مرة كل شهر في المتوسط، موضحا أن بعض سكان القطاع ليس أمامهم خيار، سوى البقاء في مراكز إيواء الأونروا التي تم قصفها.

في الأثناء، يواصل الفلسطينيون النزوح من جباليا وبيت لاهيا شمالي قطاع غزة، بعد الاستهدافات المتكررة من القوات الإسرائيلية، وصدور أوامر من الجيش للسكان بإخلاء هذه المناطق، بدعوى الاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية للقضاء على عناصر حماس. (سكاي نيوز عربية)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:49 | 2024-05-12
04:58 | 2024-05-12
04:30 | 2024-05-12
03:53 | 2024-05-12
03:34 | 2024-05-12
03:30 | 2024-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24