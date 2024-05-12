مكاسب ميدانية روسية جديدة على الأراضي الأوكرانية.. وكييف تقاوم الهجوم





وقد دار قتال عنيف لليوم الثاني على مشارف خاركيف بشمال شرق أوكرانيا، على بعد بضع كيلومترات فقط من الحدود مع روسيا.

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وقالت وزارة الدفاع الروسية -في مؤتمر صحفي- إن قواتها سيطرت على قرى بليتينيفكا وأوهيرتسيف وبوريسيفكا وبيلنا وستريليتشا في منطقة خاركيف.



وكانت روسيا بدأت توغلا بالمدرعات في وقت مبكر الجمعة، وهو هجوم على جبهة جديدة ربما ينذر بتقدم أوسع في منطقة خاركيف أو يهدف إلى إبعاد القوات الأوكرانية المشتتة.



في المقابل، أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن قواتها صدت محاولات من جانب روسيا للتقدم بصورة أكبر في منطقة خاركيف.



وقال مسؤول بارز بالجيش الأوكراني إن القوات الروسية "تقدمت بواقع كيلومتر واحد". سيطر الجيش الروسي أمس على 5 قرى تقع على مشارف منطقة خاركيف الأوكرانية بعد يومين من القتال العنيف، لكن سلطات كييف قالت إنها صدت الهجوم.وقد دار قتال عنيف لليوم الثاني على مشارف خاركيف بشمال شرق أوكرانيا، على بعد بضع كيلومترات فقط من الحدود مع روسيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية -في مؤتمر صحفي- إن قواتها سيطرت على قرى بليتينيفكا وأوهيرتسيف وبوريسيفكا وبيلنا وستريليتشا في منطقة خاركيف.وكانت روسيا بدأت توغلا بالمدرعات في وقت مبكر الجمعة، وهو هجوم على جبهة جديدة ربما ينذر بتقدم أوسع في منطقة خاركيف أو يهدف إلى إبعاد القوات الأوكرانية المشتتة.في المقابل، أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن قواتها صدت محاولات من جانب روسيا للتقدم بصورة أكبر في منطقة خاركيف.وقال مسؤول بارز بالجيش الأوكراني إن القوات الروسية "تقدمت بواقع كيلومتر واحد".

كذلك، قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 6 طائرات مسيرة هجومية وصاروخين باليستيين أطلقتهم أوكرانيا أثناء الليل مستهدفة الأراضي الروسية.



وكتبت الوزارة، على تطبيق تلغرام، أنه تم إسقاط صاروخين باليستيين تقليديين من طراز "توشكا" فوق منطقة بيلغورود.



وأضافت أن 3 طائرات مسيرة أسقطت فوق منطقة بريانسك واثنتين فوق ليبيتسك، في حين تم اعتراض واحدة فوق فولغوغراد.



من ناحيته، قال حاكم منطقة فولغوغراد أندريه بوشاروف، اليوم الأحد، إن هجوما بطائرة مسيرة انطلق من أوكرانيا أثناء الليل أدى إلى نشوب حريق لفترة وجيزة في مصفاة لتكرير النفط في المنطقة الواقعة بجنوب روسيا. (وكالات)







