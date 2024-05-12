بسبب جرائم الإحتلال.. حرب كلامية بين الرئيس الكولومبي ونتنياهو

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شهدت منصة إكس حربا كلامية بين الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول الحرب الإسرائيلية على غزة، التي اعتبرها بيترو "حرب إبادة"، والذي قطع علاقات بلاده الدبلوماسية مع إسرائيل.واليوم الأحد، شن غوستافو بيترو هجوما جديدا وذلك ردا على رد نتنياهو على تغريدة سابقة له.ووجه بيترو حديثه لنتنياهو قائلا "سيد نتنياهو، سوف يسجلك التاريخ على أنك ترتكب إبادة جماعية، إن إلقاء القنابل على آلاف الأطفال والنساء وكبار السن الأبرياء لا يجعل منك بطلا.. أنتم تقفون إلى جانب أولئك الذين قتلوا ملايين اليهود في أوروبا".وأضاف: "إن الإبادة الجماعية هي إبادة جماعية، بصرف النظر عما إذا كان معتنقا لدين أم لا".وختم قائلا "حاول على الأقل وقف المذبحة".وكتب نتينياهو على "اكس" قائلا إن "إسرائيل لا تتلقى محاضرات من أحد المعادين للسامية والمؤيدين لحركة حماس، وهي منظمة إرهابية تمارس الإبادة الجماعية، والتي ذبحت واغتصبت وشوهت وأحرقت 1200 شخص بريء، في 7 تشرين الاول.. عار عليك أيها الرئيس بيترو". (سكاي نيوز عربية)