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عربي-دولي

حادث مُرعب في إندونيسيا.. والضحايا مُعظمهم من الطلاب

Lebanon 24
12-05-2024 | 03:22
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قُتل 11 شخصا، معظمهم من الطلاب في حادثة اصطدام في إندونيسيا، وفق ما أعلن مسؤولون اليوم الأحد.

وقال المسؤولون إن حافلة اصطدمت بعدة سيارات ودراجات نارية، بعد عطل في مكابحها على ما يبدو في مقاطعة جاوا الغربية بإندونيسيا.
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وقال المتحدث باسم شرطة جاوة الغربية، جولز أبراهام أباست، إن الحافلة، التي كانت تقل 61 طالبا ومعلما، كانت عائدة إلى مدرسة ثانوية في ديبوك خارج العاصمة جاكرتا، في وقت متأخر من السبت من منطقة منتجع باندونغ الجبلية بعد احتفال التخرج.

وأضاف أن السيارة خرجت عن نطاق السيطرة على طريق منحدر وعبرت الممرات، واصطدمت بعدة سيارات ودراجات نارية قبل أن تصطدم بعمود كهرباء.

وقال أباست إن 9 أشخاص لقوا حتفهم في مكان الحادثة وتوفي اثنان آخران في وقت لاحق في المستشفى، بما في ذلك معلم وسائق سيارة محلي.

وأضاف أن 53 شخصا آخرين نقلوا إلى المستشفى مصابين بجروح، بعضهم في حالة حرجة.

وقال أباست: "ما زلنا نحقق في سبب الحادثة، لكن التحقيق الأولي أظهر وجود خلل في المكابح"، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس. (سكاي نيوز عربية)

المصدر: سكاي نيوز عربية

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