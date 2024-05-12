تجاوزت الدولار.. تعرفوا إلى العملات العربية الأقوى عالمياً!

حلت 3 عملات خليجية في صدارة قائمة العملات الأكثر قيمة عالمياً، لتؤكد على التأثير العميق للعوامل الجيوسياسية على تقييمات العملات.

ويتصدر القائمة الدينار الكويتي، الذي تم اعتباره العملة الأعلى قيمة مقابل الدولار، ومع ربطه بسلة غير معلنة من عدة عملات عالمية، فإن الدينار الواحد يساوي 3.25 دولارات.

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ويأتي في المرتبة التالية الدينار البحريني، المرتبط بالدولار، حيث تبلغ قيمته 2.65 دولار، وحل الريال العُماني ثالثاً بـ 2.6 دولار.

وتشير قوة العملة، وهي جانب مهم في الاقتصاد العالمي، إلى القوة الشرائية النسبية للعملة مقارنة بالعملات الأخرى.

وفي ما يلي قائمة بالعملات الأكثر قيمة عالمياً:

1- الدينار الكويتي

2- الدينار البحريني

3- الريال العماني

4- الدينار الأردني

5- الجنيه الأسترليني

6- دولار جزر كايمان

7- اليورو الأوروبي

8- الفرنك السويسري

9- الدولار الأميركي

10 - الدولار الكندي

(الخليج أونلاين)