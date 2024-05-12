Advertisement

إقتصاد

تجاوزت الدولار.. تعرفوا إلى العملات العربية الأقوى عالمياً!

Lebanon 24
12-05-2024 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1198473-638511076765901600.jpg
Doc-P-1198473-638511076765901600.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حلت 3 عملات خليجية في صدارة قائمة العملات الأكثر قيمة عالمياً، لتؤكد على التأثير العميق للعوامل الجيوسياسية على تقييمات العملات.
 
ويتصدر القائمة الدينار الكويتي، الذي تم اعتباره العملة الأعلى قيمة مقابل الدولار، ومع ربطه بسلة غير معلنة من عدة عملات عالمية، فإن الدينار الواحد يساوي 3.25 دولارات.
Advertisement
 
ويأتي في المرتبة التالية الدينار البحريني، المرتبط بالدولار، حيث تبلغ قيمته 2.65 دولار، وحل الريال العُماني ثالثاً بـ 2.6 دولار.
 
وتشير قوة العملة، وهي جانب مهم في الاقتصاد العالمي، إلى القوة الشرائية النسبية للعملة مقارنة بالعملات الأخرى.
 
وفي ما يلي قائمة بالعملات الأكثر قيمة عالمياً:
 
1- الدينار الكويتي
 
2- الدينار البحريني
 
3- الريال العماني
 
4- الدينار الأردني
 
5- الجنيه الأسترليني
 
6- دولار جزر كايمان
 
7- اليورو الأوروبي
 
8- الفرنك السويسري
 
9- الدولار الأميركي
 
10 - الدولار الكندي
 
(الخليج أونلاين)

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:19 | 2024-05-12
18:00 | 2024-05-12
17:18 | 2024-05-12
16:17 | 2024-05-12
16:15 | 2024-05-12
16:13 | 2024-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24