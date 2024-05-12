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عربي-دولي

بعد نجاح المرحلة الأولى.. قافلة مساعدات قطرية ثانية لغزة عبر الأردن

Lebanon 24
12-05-2024 | 03:53
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أطلق الهلال الأحمر القطري المرحلة الثانية من مشروع السلال الغذائية بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بعد نجاح المرحلة الأولى.

وقد رُصدت استعدادات انطلاق 24 شاحنة قطرية محملة بما يزيد على 12 ألف طرد غذائي، من مستودعات الهيئة الخيرية الهاشمية، مساء اليوم، باتجاه جسر الملك حسين، وصولا إلى معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع، ليتم استلامها من قبل مكتب الهلال الأحمر القطري في غزة، الذي سيعمل على توزيعها لصالح المتضررين في مناطق تجمعات النازحين بعدة مواقع من القطاع.
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وتشتمل المساعدات القطرية لأهالي غزة على طرودٍ غذائية تكفي الأسرة الواحدة في القطاع مدة شهر، ويحوي الطرد الواحد حوالي 30 كيلوغراما من المواد الغذائية الأساسية. (الجزيرة)
المصدر: الجزيرة
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