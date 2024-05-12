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عربي-دولي
في خضم التقدم الروسي.. إخلاء أكثر من 4000 شخص من منطقة خاركيف الأوكرانية
Lebanon 24
12-05-2024
|
04:30
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أخلت السلطات الأوكرانية أكثر من أربعة آلاف شخص من المناطق الحدودية مع روسيا في منطقة خاركيف بشمال شرقي البلاد، وفق ما أكد الحاكم الإقليمي أوليغ سينيغوبوف، اليوم الأحد، في أعقاب بدء موسكو هجوماً برياً مباغتاً الجمعة.
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وقال أوليغ سينيغوبوف، عبر منصات التواصل الاجتماعي "تمّ إخلاء ما مجموعه 4073 شخصاً"، وذلك غداة إعلان القوات الروسية سيطرتها على خمس قرى في هذه المنطقة.
وكان سينيغوبوف قال أمس السبت إنه تمّ إجلاء مئات الأشخاص من المناطق المحاذية للحدود الروسية في منطقة خاركيف.
وأوضح سينيغوبوف أنه "تمّ إجلاء ما مجموعه 1775 شخصاً"، مشيرا الى أن هجمات بالمدفعية وقذائف الهاون طالت 30 بلدة في المنطقة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما ذكرت فرانس برس.
وحقّقت القوات الروسية تقدّماً محدوداً في المنطقة الحدودية التي استعادتها أوكرانيا قبل نحو عامين بعد سيطرة قوات موسكو على مساحات واسعة منها. (سكاي نيوز عربية)
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