إحتجاز سكان وتفتيش منازل.. "فاغنر" توثّق اقتحامها موريتانيا

نشرت مجموعة "فاغنر" الروسية مقطع فيديو يوثق اقتحام جنودها إحدى القرى الموريتانية في نيسان الماضي.

ويظهر المقطع الذي نشر على إحدى القنوات بتطبيق تليغرام دخول جنود من فاغنر قرى على الحدود الموريتانية واحتجاز بعض سكانها واستجوابهم وتفتيش المنازل والسيارات.

ويؤكد المقطع الذي يظهر قوات فاغنر رفقة جنود ماليين، ما نددت به الحكومة الموريتانية وهددت بالرد عليه إن تكرر، ما دفع الرئيس المالي اسيمي غويتا إلى الاتصال بالرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني لشرح الموقف واحتواء تداعياته.





ولم تعلن فاغنر أن المقطع يخص اقتحامها لقرى موريتانية، حيث قالت ان المقطع يوثق بعض أيام مقاتلي فاغنر في إفريقيا، غير أن المساكن التي ظهرت بالمقطع وملابس السكان تؤكد أن المقطع صور في مناطق موريتانية.