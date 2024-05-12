Advertisement

إقتصاد

شركات صينية تفوز بعقود للتنقيب عن النفط بالعراق

Lebanon 24
12-05-2024 | 08:19
A-
A+
Doc-P-1198526-638511247219314470.jpg
Doc-P-1198526-638511247219314470.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الأحد، أن شركات صينية فازت بأربع استثمارات لاستكشاف حقول النفط والغاز في العراق، في اليوم الثاني من جولة تراخيص لتطوير قطاع النفط والغاز في البلاد.
 
Advertisement
 
وقال عبد الغني إن الشركة الصينية "سينوك العراق" فازت باستثمار تطوير الرقعة 7 لاستكشاف النفط الممتدة على مساحة 6300 كيلومتر مربع عبر محافظات الديوانية وبابل والنجف وواسط والمثنى بوسط وجنوب البلاد.
 
وأضاف أن "تشنهوا وأنتون وسينوبك فازت باستثمارات تطوير حقول أبو خيمة في المثنى والظفرية في واسط وسومر في المثنى على الترتيب".
 
 
وفازت مجموعة خالد عبد الرحيم العراقية الكردية باستثمارين.

ولا تزال الشركات الصينية هي الوحيدة من بين الشركات الأجنبية التي تحصل على استثمارات في جولة التراخيص الحالية التي بدأت أمس السبت، إذ حصدت فرصا لتطوير تسعة حقول نفط وغاز حتى الآن.

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:58 | 2024-05-12
11:17 | 2024-05-12
11:10 | 2024-05-12
10:57 | 2024-05-12
10:35 | 2024-05-12
10:13 | 2024-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24