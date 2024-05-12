شركات صينية تفوز بعقود للتنقيب عن النفط بالعراق

أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الأحد، أن شركات صينية فازت بأربع استثمارات لاستكشاف حقول النفط والغاز في العراق، في اليوم الثاني من جولة تراخيص لتطوير قطاع النفط والغاز في البلاد.

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وقال عبد الغني إن الشركة الصينية "سينوك العراق" فازت باستثمار تطوير الرقعة 7 لاستكشاف النفط الممتدة على مساحة 6300 كيلومتر مربع عبر محافظات الديوانية وبابل والنجف وواسط والمثنى بوسط وجنوب البلاد.

وأضاف أن "تشنهوا وأنتون وسينوبك فازت باستثمارات تطوير حقول أبو خيمة في المثنى والظفرية في واسط وسومر في المثنى على الترتيب".

وفازت مجموعة خالد عبد الرحيم العراقية الكردية باستثمارين.



ولا تزال الشركات الصينية هي الوحيدة من بين الشركات الأجنبية التي تحصل على استثمارات في جولة التراخيص الحالية التي بدأت أمس السبت، إذ حصدت فرصا لتطوير تسعة حقول نفط وغاز حتى الآن.



