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عربي-دولي

إسرائيل تُعلنها.. إصابة صاحب مقولة "الأرض المحروقة في غزة"

Lebanon 24
12-05-2024 | 08:40
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أعلن جيش العدو الإسرائيلي اليوم الأحد، "إصابة أحد أعلى ضباط الجيش في المعارك الدائرة في قطاع غزة، منذ بداية العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع".

وقالت الإذاعة الإسرائيلية "كان" في تغريدة على حسابها في إكس، إن "العميد يوغيف بار شيشت، الذي يشغل منصب نائب مراقب المنظومة الدفاعية، أصيب في المعارك مع الفصائل الفلسطينية في حي الزيتون في غزة يوم الجمعة الماضي"، مشيرة إلى أنه "تم نقله إلى المستشفى لعلاج جروحه المتوسطة.
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وبحسب ما نقل موقع سبوتنيك الروسي، عن الموقع الإلكتروني للقناة فإن بار شيشت "أصيب بشظية في اشتباك وقع في حي الزيتون الواقع شمالي قطاع غزة"، منوهة إلى أن "شيشت، هو أكبر ضابط يُصاب في القتال داخل القطاع، منذ بداية الحرب على غزة، في السابع من تشرين الأول الماضي".
 
ويوغيف بار شيشت، الذي كان يشغل وقتها منصب نائب رئيس "الإدارة المدنية"، صرّح في مقابلة نشرت على الإنترنت في الرابع من تشرين الأول الماضي في مقابلة من داخل غزة قائلا "من يعود إلى هنا (غزة)، إذا عاد إلى هنا بعد ذلك، سيجد أرضا محروقة. لا بيوت، لا زراعة، لا شيء. ليس لديهم مستقبل". (سكاي نيوز)
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