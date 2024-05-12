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إقتصاد

عن خفض إنتاج النفط.. ماذا أعلن وزير النفط العراقي؟

Lebanon 24
12-05-2024 | 08:35
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أشار وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الأحد، إلى أن الخفض الطوعي لإنتاج النفط يخضع للاتفاق بين دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).


وقال عبد الغني، على هامش فعالية خاصة بجولة تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في بغداد: "الخفض الطوعي للنفط الخام خاضع للاتفاق بين دول أوبك وممكن أن تطرح أي مقترحات قابلة للنقاش في حينها".
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وأضاف: "نحن جزء من منظمة أوبك ومن الضروري أن نلتزم ونتوافق مع أي قرارات تصدرها المنظمة".

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