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عربي-دولي

مصر وقطر رفضتا عرضاً إسرائيلياً.. ما هو؟

Lebanon 24
12-05-2024 | 08:58
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رفضت مصر وقطر عرضا إسرائيليا لإدارة مشتركة مع تل أبيب لقطاع غزة، وفق ما ذكرته القناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي.

وأضافت القناة أن القاهرة والدوحة أبلغتا الولايات المتحدة، بأنهما تعارضان استمرار إسرائيل في حكم قطاع غزة في اليوم التالي للحرب بأي شكل من الأشكال.
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وأشارت القناة إلى رفض الإمارات على لسان وزير خارجيتها عبد الله بن زايد، احتمال أن تكون إسرائيل جزءا من آلية إدارة غزة تحت السيطرة الإسرائيلية في اليوم التالي للحرب.

وهاجم بن زايد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد اقتراحه أن الدول العربية المعتدلة ستدير غزة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية.

وأدان تصريحات نتنياهو حول دعوة الإمارات للمشاركة في الإدارة المدنية لقطاع غزة.

وأكدت الإمارات أن نتنياهو يفتقر إلى أي أهلية قانونية لاتخاذ مثل هذه الخطوة، كما أن أبو ظبي ترفض الانجرار وراء أي خطة تهدف إلى توفير غطاء للوجود الإسرائيلي في قطاع غزة. (روسيا اليوم)
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