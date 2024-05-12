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عربي-دولي

هل تذكرون حبيبة الشماع؟ جنايات القاهرة تكشف حيثيات سجن السائق المتهم 15 عاماً

Lebanon 24
12-05-2024 | 10:35
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أودعت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد، حيثيات حكمها في القضية رقم 1016 لسنة 2024، جنايات الشروق والمقيدة برقم 240 لسنة 2924 كلي القاهرة الجديدة والمعروفة إعلاميا بقضية "فتاة الشروق"، حبيبة الشماع، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 سنة.
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وقالت المحكمة إنه استقر في يقينها واطمأن إليها وجدانها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، في أنه بتاريخ 21 شباط 2024، استخدمت المجني عليها حبيبة أيمن عدلي الشماع التطبيق الإلكتروني لنقل الأشخاص "أوبر" لتوصيلها من مسكنها الكائن بمدينتي إلى مدينة الرحاب، فحضر إليها المتهم محمود هاشم محمود عبد المعطي - وركبت معه سيارته، غير عالمة بما يخفيه لها القدر. وانطلق بها بسرعة كبيرة في طريق السويس اتجاه القاهرة، حال كونه متعاطيًا لمادة الحشيش المخدر، ولم يلتفت إلى طلبها خفض ضجيج الأغاني التي كان يسمعها أثناء الرحلة، مما آثار انزعاجها وارتيابها في أمره.

ثم أغلق نوافذ السيارة ففتحت بابها وألقت بنفسها في نهر الطريق غير عابئة بسرعة السيارات من حولها أو السرعة التي سار بها المتهم بمركبته، فأدركها أحد الأشخاص كان يستقل سيارة في ذات الطريق، وسألها عن أسباب قفزها من العربة التي كانت تركبها، فأخبرته بأن المتهم الذي استأجرته عن طريق تطبيق "أوبر" لتوصيلها، حاول خطفها ثم غابت عن الوعي، فتم نقلها إلى المستشفى حتى توفيت بتاريخ 14 أذار 2024، ودفعت حياتها ثمنًا لما اقترفه المتهم الذي فر هاربًا بفعلته من مسرح الحادث غير مبال بما جنت يداه بعد أن ألغى الرحلة، وتوجه إلى مسكنه وأخذ في تعاطي مخدر الحشيش.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، قد أصدرت حكما بمعاقبة سائق أوبر بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 50 ألف جنيه. (العربية)

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