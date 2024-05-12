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عربي-دولي

أميركا: لن ندعم عملية عسكرية كبيرة برفح في غياب خطة لحماية المدنيين

Lebanon 24
12-05-2024 | 10:57
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أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الأحد، أن واشنطن لن تدعم عملية عسكرية كبيرة في رفح، في غياب خطة ذات مصداقية لحماية المدنيين.

وقال بلينكن في حديث لـ"إن بي سي" NBC: "قلقون بشأن القيام بعملية عسكرية كبيرة في رفح خشية الأضرار التي ستلحقها بالمدنيين".
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وتابع قائلا، إن الإدارة الأميركية تجري مناقشات مستمرة مع إسرائيل، بشأن استخدامها أسلحة مدمرة خشية الدمار الواسع الذي قد تسببه في مناطق مكتظة بالسكان مثل رفح.

وفي وقت سابق اليوم، قال جيش العدو الإسرائيلي، إن قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا بحث في إسرائيل مع رئيس الأركان هيرتسي هاليفي، التطورات العسكرية وتعزيز التنسيق بين جيشي البلدين.

وفشلت حماس وإسرائيل حتى الآن في التوصل إلى اتفاق لوقف النار، على الرغم من جولات متكررة من المفاوضات غير المباشرة.

وواصل الجيش الإسرائيلي قصف مناطق مختلفة من غزة، الأحد، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف "فوري" لإطلاق النار في القطاع الفلسطيني المحاصر، مع توسيع إسرائيل عملياتها البرية في رفح. (العربية)
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