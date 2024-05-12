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بعملية مركبة.. القسام تفجّر منزلا بجنود إسرائيليين هربوا إليه

Lebanon 24
12-05-2024 | 11:10
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أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الأحد، أنها نفذت عملية مركبة ضد الجيش الإسرائيلي، مؤكدة تفجير منزل مفخخ بجنود إسرائيليين هربوا إلى داخله.

وقالت "القسام" في بيان لها: "كتائب القسام تنفذ عملية مركبة قرب موقع المبحوح شرق مخيم جباليا، استهدفت فيها دبابة "ميركفا" بقذيفة "الياسين 105"، وبعد هروب جنود العدو المتواجدين في المكان إلى منزل مفخخ أعد مسبقا، تم تفجيره وإيقاع القوة بين قتيل وجريح".
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وقبل وقت قصير من هذه العملية، أعلنت "القسام" أنها "فجرت عبوة رعدية بقوة إسرائيلية خاصة واستهدفت ناقلة جند بقذيفة "تاندوم" شرق مدينة جباليا، مؤكدة إيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح. (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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