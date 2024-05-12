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عربي-دولي

الخارجية الروسية تحذّر: الغرب يحاول التلاعب بالشباب

Lebanon 24
12-05-2024 | 12:42
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صرح نائب مدير إدارة التعاون الإنساني في وزارة الخارجية الروسية ستيبان كوزمينكوف بأن الغرب يحاول التلاعب بالشباب للتدخل في شؤون الدول الأخرى.

وقال: "الدول الغربية تحاول التلاعب بالشباب لتحقيق مصالحها وللتأثير على الوضع السياسي الداخلي في البلدان الأخرى".
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وشدد الدبلوماسي الروسي على أن "هذا بالطبع شيء لا يمكن التفاهم معهم عليه، فهو يتناقض مع مبادئ التعاون الدولي ومبادئ ومعايير ميثاق الأمم المتحدة".

وفي وقت سابق، قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف إن الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر عدوانية في التاريخ الحديث، فمنذ عام 1945، انتهكت واشنطن سيادة بعض الدول أكثر من 150 مرة.

وأضاف باتروشيف: "تتدخل الولايات المتحدة بقوة في الشؤون الداخلية للدول في جميع مناطق العالم، فوفقا للتقديرات الأكثر تحفظا، منذ عام 1945، انتهك الأمريكيون سيادة بعض الدول أكثر من 150 مرة، وقاموا بتنظيم انقلابات، وإثارة أعمال شغب، والتأثير على العمليات الانتخابية". (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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