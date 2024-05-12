Advertisement

عربي-دولي

بعد استهداف أحد المباني السكنية من قبل كييف.. بوتين يستمع إلى تقارير وزير الطوارئ

Lebanon 24
12-05-2024 | 13:00
A-
A+
Doc-P-1198587-638511400839109201.jpg
Doc-P-1198587-638511400839109201.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تقارير من وزير الطوارئ ألكسندر كورينكوف وحاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف تتعلق باستهداف قوات كييف مبنى سكنيا في مقاطعة بيلغورود.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس الروسي مطلع على تفاصيل الهجوم الصاروخي الذي نفذته قوات كييف وأصدر جميع التعليمات اللازمة.
Advertisement

في وقت سابق يوم الأحد تعرض مبنى سكني في مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا لهجوم أوكراني بالصواريخ البالستية والراجمات.

ووفقا للمعطيات الأولية أسفر الهجوم عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 20 شخصا بينهم طفلان.

هذا وقد دانت الأمم المتحدة الهجوم وأكدت معارضتها لأي هجمات تستهدف المنشآت والمرافق المدنية. (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:46 | 2024-05-12
14:40 | 2024-05-12
14:36 | 2024-05-12
13:47 | 2024-05-12
13:43 | 2024-05-12
13:30 | 2024-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24