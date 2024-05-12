بعد استهداف أحد المباني السكنية من قبل كييف.. بوتين يستمع إلى تقارير وزير الطوارئ

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استمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تقارير من وزير الطوارئ ألكسندر كورينكوف وحاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف تتعلق باستهداف قوات كييف مبنى سكنيا في مقاطعة بيلغورود.وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس الروسي مطلع على تفاصيل الهجوم الصاروخي الذي نفذته قوات كييف وأصدر جميع التعليمات اللازمة.في وقت سابق يوم الأحد تعرض مبنى سكني في مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا لهجوم أوكراني بالصواريخ البالستية والراجمات.ووفقا للمعطيات الأولية أسفر الهجوم عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 20 شخصا بينهم طفلان.هذا وقد دانت الأمم المتحدة الهجوم وأكدت معارضتها لأي هجمات تستهدف المنشآت والمرافق المدنية. (روسيا اليوم)