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عربي-دولي

روسيا تحكم قبضتها على مناطق أوكرانية جديدة.. من بينها مواقع استراتيجية

Lebanon 24
12-05-2024 | 13:15
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استولت القوات الروسية على معقل مهم للقوات الأوكرانية على الطريق السريع لمنطقة زابوروجيه.

وأوضح الرئيس المشارك لمجلس تنسيق تكامل المناطق الروسية الجديدة فلاديمير روغوف في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية أن المعقل الأوكراني الذي تمت السيطرة عليه يقع في الجزء الخاضع لسيطرة القوات الأوكرانية، مؤكدا أنه سيتم تحريره بالكامل عاجلا أم آجلا.
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وأضاف روغوف: "في اتجاه أوريخوفسك جنوب غرب نوفوبوكروفكا حقق جيشنا نجاحات تكتيكية، حيث تمت السيطرة على معقل مهم للعدو على القسم N-08 من الطريق السريع زابوروجيه-ماريوبول".

ووفقا له يوفر الاستيلاء على هذا المعقل تحديدا فرصة للسيطرة الاستراتيجية على جزء كبير من الجبهة.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم تحرير 4 بلدات بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، والقضاء على 1500 عسكري وتدمير عشرات الدبابات بينها "أبرامز" أمريكية وإسقاط عشرات الصواريخ في 24 ساعة. (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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