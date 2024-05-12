يخضع للعلاج حاليا.. الجيش الإسرائيلي يعترف بإصابة عميد وسط قطاع غزة

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أكد الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أن نائب مراقب المنظومة الأمنية العميد يوغيف بار شيشت، أصيب في الأسبوع الماضي بجراح متوسطة جراء شظايا إطلاق نار في قطاع غزة.وأوضح الجيش الإسرائيلي أن العميد يوغيف بار شيشت يخضع للعلاج في أحد المستشفيات.وتعرض بار شيشت للإصابة في منطقة الزيتون، حيث شن الجيش الإسرائيلي مؤخرا عملية واسعة النطاق ضد "حماس".وكان الضابط بار شيشت قد رافق القائد العسكري للواء ناحال خلال العملية جريا على عادة التزم بها الضباط المقاتلون، بالانضمام الى المقاتلين للمساعدة أو استبدال رؤساء الكتائب ورؤساء الفرق في حال إصابتهم.يشار إلى أنه قبل تعيين بار شيشت في منصب نائب مراقب جهاز الدفاع، شغل منصب نائب رئيس الإدارة المدنية، ونائب قائد مصانع الصلب، وقائد لواء "يوآف"، وضابط عمليات القيادة الجنوبية، وفي مايو 2014 أيضا، تم تعيينه قائدا للكتيبة 50.يذكر أن خمسة من العسكريين في لواء "ناحال" في حي الزيتون، قُتلوا نهاية الأسبوع الماضي خلال عمليات نفذها الجيش الإسرائيلي في حي الزيتون بعدما عاد على ضوء استئناف "حماس" نشاطها في ذلك المكان. (روسيا اليوم)