Advertisement

عربي-دولي

يخضع للعلاج حاليا.. الجيش الإسرائيلي يعترف بإصابة عميد وسط قطاع غزة

Lebanon 24
12-05-2024 | 13:30
A-
A+
Doc-P-1198591-638511407798691638.jpg
Doc-P-1198591-638511407798691638.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أن نائب مراقب المنظومة الأمنية العميد يوغيف بار شيشت، أصيب في الأسبوع الماضي بجراح متوسطة جراء شظايا إطلاق نار في قطاع غزة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن العميد يوغيف بار شيشت يخضع للعلاج في أحد المستشفيات.
Advertisement

وتعرض بار شيشت للإصابة في منطقة الزيتون، حيث شن الجيش الإسرائيلي مؤخرا عملية واسعة النطاق ضد "حماس".

وكان الضابط بار شيشت قد رافق القائد العسكري للواء ناحال خلال العملية جريا على عادة التزم بها الضباط المقاتلون، بالانضمام الى المقاتلين للمساعدة أو استبدال رؤساء الكتائب ورؤساء الفرق في حال إصابتهم.

يشار إلى أنه قبل تعيين بار شيشت في منصب نائب مراقب جهاز الدفاع، شغل منصب نائب رئيس الإدارة المدنية، ونائب قائد مصانع الصلب، وقائد لواء "يوآف"، وضابط عمليات القيادة الجنوبية، وفي مايو 2014 أيضا، تم تعيينه قائدا للكتيبة 50.

يذكر أن خمسة من العسكريين في لواء "ناحال" في حي الزيتون، قُتلوا نهاية الأسبوع الماضي خلال عمليات نفذها الجيش الإسرائيلي في حي الزيتون بعدما عاد على ضوء استئناف "حماس" نشاطها في ذلك المكان. (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:46 | 2024-05-12
14:40 | 2024-05-12
14:36 | 2024-05-12
13:47 | 2024-05-12
13:43 | 2024-05-12
13:23 | 2024-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24